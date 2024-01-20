PKK/PYD Üyesi Sınırda Yakalandı
SURİYE sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD üyesi U.C., jandarma tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattında, Suriye'de 2020-2022 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen U.C.'yi yakaladı. Gözaltına alınan terörist çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
SURİYE sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD üyesi U.C., jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattında, Suriye'de 2020-2022 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen U.C.'yi yakaladı. Gözaltına alınan terörist çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.