PKK/PYD mensubu Ceylanpınar'da yakalandı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemlerini artırdı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel