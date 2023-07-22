PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı

Konya'da terör örgütü PKK/KCK'nın yurt dışı kasası olarak nitelendirilen Güllüşan Kandemir'in yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Kandemir'in banka hesabına yurt dışında bağlantılı dernek ve kuruluşlarda toplanan paraların euro olarak yatırıldığı belirlendi. Emekli öğretmen olan Kandemir, bu parayı örgüt üyelerinin ailelerine yardım olarak dağıtırken aynı zamanda bilgi topladığı da ortaya çıktı.

KONYA'da terör örgütü PKK/KCK'nın, 'yurt dışı kasası' olarak nitelendirilen Güllüşan Kandemir'in (67), yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Örgütün yurt dışında bağlantılı oldukları dernek ve kuruluşlarda toplanan paraların 'euro' olarak Kandemir'in banka hesabına yattığı belirlendi. Emekli öğretmen olan Kandemir'in de bu parayı, sık sık il dışına çıkıp cezaevinde tutuklu bulunan örgüt üyelerinin ailelerini ziyaret ederek, nakit veya bankadan havale yöntemiyle yardım olarak dağıttığı, ayrıca aileler ve üyeler hakkında da bilgi topladığı belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçuna ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ereğli ilçesinde oturan eşi gibi emekli öğretmen olan Güllüşan Kandemir'in, terör örgütü Pkk'nın yurt dışında bağlantılı dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları, cezaevinde tutuklu bulunan örgüt üyesi ve ailelerine yardım olarak dağıttığı saptandı. Güllüşan Kandemir ve onunla bağlantılı olan D.İ., Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından perşembe günü düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yurt dışında bulunan A.K. ve H.Ö. hakkında da 'aranma' kaydı çıkarıldı. Kandemir'in evinde yapılan aramada ise 1990'lı yıllardan bugüne kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgüt üyelerinin yazıldığı metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden D.İ., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. PKK/KCK terör örgütü KCK Yürütme Konseyi üyesi, PKK Merkez Komite üyesi ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile birlikte terör örgütü kurucularından olan Ali Haydar Kaytan'ın ve yine örgütte sorumlu düzeyde faaliyet göstermiş olan Hayati Deniz Kaytan'ın kardeşi olduğu belirlenen Güllüşan Kandemir de dün ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamayı kabul etmeyen Kandemir'in, ifadesinde hesabına yatırılan paraların, kendisine borcu olan kişiler tarafından yatırıldığını öne sürdüğü öğrenildi. Kandemir, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.