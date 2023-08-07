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PKK'nın yerleştirdiği patlayıcı infilak etti, bir peşmerge yaralandı

Güncel Haberler

Irak'ın Duhok kentinde terör örgütü PKK'nın yola yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı bir peşmergenin yaralandığı belirtildi. Patlayıcının infilak etmesi sonucu bir peşmergenin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Irak'ın Duhok kentinde terör örgütü PKK'nın yola yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı bir peşmergenin yaralandığı belirtildi.

Erbil merkezli K24 TV kanalının peşmerge kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, terör örgütü PKK, Duhok'un Amediye ilçesine bağlı Dereluk kasabası yakınlarında peşmerge güçlerinin geçiş güzergahına patlayıcı döşedi.

Patlayıcının infilak etmesi sonucu bir peşmergenin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

Konuya ilişkin IKBY makamlarından henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Güncel

Duhok PKK Güncel Haberler

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