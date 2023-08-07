PKK'nın yerleştirdiği patlayıcı infilak etti, bir peşmerge yaralandı

Irak'ın Duhok kentinde terör örgütü PKK'nın yola yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı bir peşmergenin yaralandığı belirtildi. Patlayıcının infilak etmesi sonucu bir peşmergenin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.