PKK'nın talimatıyla ormanları yaktığı iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

Adana'da, terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanık A.İ.E.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla katıldı. Mahkemede sanığın avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı; belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporları dikkate alınarak sanığın kentte 24, 29 ve 30 Ağustos ile 3 ve 4 Eylül 2021'de 5 orman yangınını terör örgütü PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten çıkardığının ve eylemler karşılığında örgütten para aldığının, sanığın suçlamadan kurtulmaya yönelik aksi yöndeki beyanlarına mevcut deliller karşısında itibar edilemeyeceğinin, bu yönüyle sanığın "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçunu işlediğinin ve örgüt faaliyeti çerçevesindeki bu eyleminin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçunu da oluşturduğunun göz önünde bulundurulduğunu belirterek A.İ.E.K'nin müebbet ve ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetiyle bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı hususları dikkate alınarak hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Savunması alınan sanık A.İ.E.K, "Ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için sanık ve avukatına süre verilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Çukurova ilçesinde geçen yıl 4 Eylül'de orman yangınları çıkmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeden motosikletiyle kaçmaya başlayan zanlı A.İ.E.K'yi kovalamaca sonucu yakalamıştı.

Zanlı A.İ.E.K'nin motosikletinde benzin, üst aramasında ise kibrit ele geçirilmişti.

Ormanda kasten yangın çıkardığı belirlenen şüpheli 7 Eylül 2021'de tutuklanmıştı.???????