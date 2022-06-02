PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi. - Haberler

PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.
AA - Güncel
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-Etkisiz hale getirilen PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan'ın fotoğrafı ANKARA - MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.
-Etkisiz hale getirilen PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan'ın fotoğrafı ANKARA - MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.
AA / Güncel