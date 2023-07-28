PKK'nın Sincar eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman etkisiz hale getirildi. Osman, Suriye'den Irak'a geçerek örgüte destek olmak için görevlendirilmişti.

Terör örgütü PKK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu "Zagros Çekdar" kod adlı Mesut Celal Osman, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Suriye'de gençleri silah zoruyla örgüte alan ve Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen eylemlerin talimatını veren "Zagros Çekdar" kod adlı terörist Mesut Celal Osman'ın 2018'de Suriye'den Irak'a geçtiğini tespit etti. MİT'in saha ajanları, örgütün sözde Sincar eyalet sorumluları arasında bulunan Osman'ın MİT operasyonları nedeniyle Sincar'da güç kaybı yaşayan örgüte destek olmak için görevlendirildiğini öğrendi. Yerdeki unsurlarını harekete geçiren MİT, Osman'ı yakın markaja aldı. Hanesor ve Kerse'deki teröristlerin de Osman'ın sorumluluğunu yürüttüğü Serhat Tugayı'na bağlı olduğu tespit edildi. Yerel halkı güç kullanarak sindirmeye çalışan Osman, MİT'in bölgedeki saha ajanlarına karşı alınacak tedbirler gündemli toplantıya gittiği sırada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. - ANKARA