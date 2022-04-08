PKK'nın kaçırdığı oğlu için eylem yapan anne: Gel teslim ol

HAKKARİ'de, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 28'inci haftada da sürdü. 2015'te dağa kaçırılan o dönem 14 yaşında olan oğlu Hamza için eyleme katılan Zümrüt Salim, "Oğlum biliyorum sen yaşıyorsun, dön, gel. Onlardan hayır yok. Ben senin annenim. Gel teslim ol" dedi.

Kentte çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 28'inci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler taşıyarak yürüdü. HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis, parti binası önünde geniş güvenlik önlemi aldı. HDP binasında yüksek sesle çalınan müziğe aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları atarak tepkilerini dile getirdi.

Hafızlık okurken, 2015'te terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Hamza için evlat nöbetini sürdüren Zümrüt Salim, teröristlerin oğlunun ölüm haberini internetten yayınladıklarını söyledi. Oğlunun öldüğüne inanmadığını vurgulayan anne Salim, "Oğlum hafızlık kursundan çıkınca HDP'liler kaçırıp, PKK'ya teslim ediyor. Ben oğlumu HDP'den ve PKK'dan istiyorum. Allah bizim ahımızı onlara bırakmasın Oğlumun yalandan öldüğünü internete verdiler ama ben biliyorum oğlum sağdır. Oğlum biliyorum sen yaşıyorsun, dön, gel. Onlardan hayır yok. Ben senin annenim. Gel teslim ol."