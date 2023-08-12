PKK'nın kaçırdığı çocuklar için ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocuklarının geri gelmesi için oturma eylemi yapan aileler, kararlılıkla beklemeye devam ediyor. Anne Saadet Ödümlü, oğlunun güvenlik korucusu olduğu için kaçırıldığını belirterek, tüm çocukların dağdan inmesini umut ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, HDP Diyarbakır il binası önünde kararlılıkla devam ediyor. Anne Saadet Ödümlü, oğlunun 16 yaşındayken babası güvenlik korucusu olduğu için dağa kaçırıldığını belirterek, "İnşallah çocuklarımızın hepsi dağdan inecek" dedi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, çocukları için evlat nöbetini aralıksız sürdürüyor. Aileler bin 440 gündür çocuklarının yolunu gözlerken, şimdiye kadar 42 evlat hasreti son buldu. 10 yıl önce oğlu Yusuf'un 16 yaşındayken HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Saadet Ödümlü, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Eşinin güvenlik korucusu olmasından ötürü evladının kaçırıldığını söyleyen Ödümlü, "Oğlum için burada oturma eyleminde bulunmaktayım. Buradaki çocukların hepsi bizim çocuğumuzdur. Oğlum 16 yaşındayken HDP tarafından kandırılarak kaçırıldı. Oğlum şimdi 25 yaşında. İnşallah çocuklarımızın hepsi dağdan inecek. Oğlum, babası güvenlik korucusu olduğu için dağa kaçırıldı. Oğlum Yusuf, yeter artık 10 senedir senden haber alamıyorum. Kardeşinin bebeği oldu, o bebeğin hatırı için çık gel oğlum" diye konuştu. - DİYARBAKIR