PKK'nın Irak'taki Mağarası İmha Edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından kullanılan 33 odalı, 1800 metre uzunluğundaki mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, 5-7 Temmuz'da tespit edilerek kullanılamaz hale getirilen mağaraya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü PKK'nın kullandığı 1800 metre uzunluğunda, 33 odalı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Mağarada ele geçirilerek imha edilen malzemeler şu şekilde sıralandı:

"53 AK-47 ve M16A4 piyade tüfeği, geri tepmesiz top, 5 doçka uçaksavar, 9 keskin nişancı tüfeği ve 29 bastırıcı, M79 tanksavar silahı ve 6 mühimmatı, LAW, 7 tel güdümlü Konkurs tanksavar silahı, 5 AT-4 tanksavar silahı, 6 SA-7 hava savunma füzesi, 1 82 milimetre havan ve 14 mühimmatı, 3 adet 60 milimetre havan ve 9 mühimmatı, 2 adet 107 milimetre katyuşa silahı ve 7 mühimmatı, 3 adet 40 milimetre 6'lı bombaatar ve 66 mühimmatı, 2 tekli bombaatar, M1 keskin nişancı tüfeği, 6 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 46 şarjör, 2 av tüfeği ve 31 mühimmatı, uzi makineli tabanca, 10 RPG-7 roketatar, 5 adet 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek ve 4 yedek namlusu, 302 şarjör, 54 antipersonel ve 67 antitank roket mühimmatı, 127 sevk fişeği, 10 bin 500 Doçka uçaksavar ve hafif silah mühimmatı, 26 taarruz tipi ve 29 savunma tipi el bombası, 43 sis el bombası, 77 antipersonel mayını, 100 kilogram el yapımı patlayıcı, pil blokları ve güç üniteleri, 2 teleskop, 17 silah üstü optik nişangah, 8 silah üstü termal ve 3 silah üstü gece görüş dürbünü, 5 lazer mesafe ölçer, GPS, 6 araç telsizi ve antenleri, 33 el telsizi, 6 ses kayıt cihazı, 3 dron, 3 takım maket uçak kanadı, 3 fotoğraf makinesi, kamera ve 9 tripod, 7 fastlink, projeksiyon cihazı, 10 modem, 6 farklı cins ve ebatta medya anteni, 2 termal PTZ kamera, 3 Dome PTZ kamera, 4 IP kamera, 11 farklı cinslerde çubuk kamera, 4 dikiz aynası özelliği olan izleme ünitesi, 4 kamera sistemlerinde kullanılan kayıt cihazı, 5 mikrofon sistemi, 3 mikrofon, 2 kulaklık, 3 hoparlör, 5 elektrik üretme maksadıyla kullanılan el dinamosu, 14 telefon ve 4 santral, 4 yazıcı, 5 güç kaynağı, 4 monitör, 3 klavye, 39 termal şemsiye, 11 kar şemsiyesi, muhtelif yaşam malzemesi."