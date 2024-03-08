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PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: İstanbul'da 6 tutuklama

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Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul'da yakalanan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH'ye (Devrimci Gençlik Hareketi) yönelik 10 ilde düzenlenen "BOZDOĞAN-9" operasyonu kapsamında İstanbul'da yakalanan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen, örgütle iltisaklı olarak söz konusu faaliyetlerine devam eden, PKK-PYD/YPG içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Bitlis'te eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak, 3'ü ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 3'ü ise işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütüne yönelik il emniyet müdürlüklerince Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen "BOZDOĞAN-9" operasyonunda toplam 47 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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