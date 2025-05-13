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PKK'nın Fesih Kararı...Fahrettin Altun: Vakit, Ayrışmadan Birleşme, Bölünmeden Büyüme Vaktidir

PKK'nın Fesih Kararı...Fahrettin Altun: Vakit, Ayrışmadan Birleşme, Bölünmeden Büyüme Vaktidir
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İletişim Başkanı Fahretin Altun, terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin "Kökü bu topraklara, kalbi bu millete ait olan her bireyin kardeş olduğu bilinciyle, yeni bir döneme adım atıyoruz. Biz ayrı düşen değil, omuz omuza yürüyen bir milletiz. Kardeşlik ana öznemiz, birlik ise vazgeçilmez yolumuzdur. Vakit, ayrışmadan birleşme, bölünmeden büyüme vaktidir" dedi.

(ANKARA) - İletişim Başkanı Fahretin Altun, terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin "Kökü bu topraklara, kalbi bu millete ait olan her bireyin kardeş olduğu bilinciyle, yeni bir döneme adım atıyoruz. Biz ayrı düşen değil, omuz omuza yürüyen bir milletiz. Kardeşlik ana öznemiz, birlik ise vazgeçilmez yolumuzdur. Vakit, ayrışmadan birleşme, bölünmeden büyüme vaktidir" dedi.

PKK terör örgütünün kendini feshetme ve silahlı mücadeleyi sona erdirme kararına ilişkin X hesabından yazılı açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kardeşliğe inan, birliğe sahip çık, Terörsüz Türkiye'ye destek ol" ifadelerini kullandı.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan iç cepheyi güçlendirme ihtiyacı, Sayın Devlet Bahçeli tarafından yapılan tarihi çağrı, 'Terörsüz Türkiye' hedefini vazgeçilmez hale getirmiştir. Örgütün kendisini feshetmesi ve silahları bırakma kararı da her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemi başlatmıştır.

"Huzurun ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir Türkiye için yola çıktık"

Topraklarımızda acının, gözyaşının ve ayrımcılığın değil; barışın, huzurun ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir Türkiye için yola çıktık. Çünkü biliyoruz ki, bu ülkenin gerçek gücü, farklılıklarımızda değil, ortak değerlerimizde saklıdır. Kökü bu topraklara, kalbi bu millete ait olan her bireyin kardeş olduğu bilinciyle, yeni bir döneme adım atıyoruz.

"Kardeşlik ana öznemiz, birlik ise vazgeçilmez yolumuzdur"

Biz ayrı düşen değil, omuz omuza yürüyen bir milletiz. Kardeşlik ana öznemiz, birlik ise vazgeçilmez yolumuzdur. Vakit, ayrışmadan birleşme, bölünmeden büyüme vaktidir. Bu ülkenin geleceği, hepimizin ortak emeğiyle yazılacaktır. Kardeşlikten güç alıyoruz, terörsüz bir Türkiye için el ele veriyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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