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PKK'nın Fesih Kararı Erbil'de Sevinçle Karşılandı

PKK'nın Fesih Kararı Erbil'de Sevinçle Karşılandı
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PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı, Erbil'de halk tarafından barışın sağlanması yönünde olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Bölge halkı, bu adımın istikrarı artıracağına inanıyor.

- PKK'nın kararı Erbil'de memnuniyetle karşılandı

ERBİL - Terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı, Erbil'de memnuniyetle karşılanırken yıllardır çatışmalara sahne olan bölgede yaşayanlar bu adımın bölgesel istikrarın sağlanmasına katkı sunacağına inanıyor.

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı, Erbil'de memnuniyetle karşılandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de halkı PKK'nın kararını barışın sağlanması adına olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Sokaklarda hayatın normal akışında devam ettiği Erbil'de bölge halkı da uzun yıllardır evlerine dönemeyenlerin evlerine döneceklerine inanıyor. Erbil'de yaşayan Muhammed Hurşit "Bu çağ artık diplomasi çağıdır. Silahlı mücadele dönemi geride kaldı. Kürtlerin Türkiye'de siyasi alanda mücadele vermeleri daha yerinde olacaktır. Seçimlere katılıp meclise girerek haklarını temsilcileri aracılığıyla savunabileceklerine inanıyoruz. PKK'nın aldığı bu önemli kararı tebrik ediyor, bölge ve dünya barışı için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Kararı "önemli ve tarihi" olarak nitelendiren Fazıl Mehdi ise "Kürtlerin siyasi yollarla haklarını aramasını destekliyorum. Diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi, meclise girerek haklarını aramalılar" ifadelerini kullandı.

PKK'nın kararının, hem bölge hem de Türkiye açısından barışın sağlanması adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Mehdi, "Biz Araplar, Türkler, Kürtler ve Farslar olarak uzun yıllardır kardeşçe yaşıyoruz. Elbette bu kardeşliği zedelemek isteyen bazı taraflar olabilir, ancak Kürt halkı barış için uzatılan eli karşılıksız bırakmaz. Bu kararın da barış yolunda atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU - Güncel
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