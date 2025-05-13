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PKK'nın Fesih Kararı... Bakan Bolat: Devlet Aklı ve Millî Birlik Şuuruyla Yürütülen Bu Süreç, Ülkemize Kalıcı Güven ve Huzur Ortamı Kazandırmıştır

PKK'nın Fesih Kararı... Bakan Bolat: Devlet Aklı ve Millî Birlik Şuuruyla Yürütülen Bu Süreç, Ülkemize Kalıcı Güven ve Huzur Ortamı Kazandırmıştır
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Terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin olarak açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Devlet aklı ve millî birlik şuuruyla yürütülen bu süreç, ülkemize kalıcı güven ve huzur ortamı kazandırmıştır. Bu iklimde enerjimizi artık çatışmaya değil; üretim, ihracat, yatırım ve istihdama yönlendireceğiz." dedi.

(ANKARA) - Terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin olarak açıklama yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat,"Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla yürütülen bu süreç, ülkemize kalıcı güven ve huzur ortamı kazandırmıştır. Bu iklimde enerjimizi artık çatışmaya değil; üretim, ihracat, yatırım ve istihdama yönlendireceğiz." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi duruşuyla ortaya konan irade, 'Terörsüz Türkiye' idealini gerçeğe dönüştürmüştür. Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla yürütülen bu süreç, ülkemize kalıcı güven ve huzur ortamı kazandırmış, Cumhur İttifakı'nın samimi ve titiz yönetimiyle milletimizin topyekün dayanışmasını pekiştirmiştir. Bu iklimde enerjimizi artık çatışmaya değil; üretim, ihracat, yatırım ve istihdama yönlendireceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yeni pazarlar açacak, küresel tedarik zincirlerindeki konumumuzu güçlendirecek ve turizmden kültüre tüm alanlarda kalkınma hamlemizi hızlandıracağız. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; barışın sunduğu bu büyük imkanı milletimizin refahı için en etkin şekilde değerlendireceğimizi vurguluyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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