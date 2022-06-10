BALIKESİR - PKK'nın dağ kadrosunda yer almış terörist, Balıkesir'de yakalandı - Haberler

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BALIKESİR - PKK'nın dağ kadrosunda yer almış terörist, Balıkesir'de yakalandı

AA - Güncel
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Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda 9 yıl silahlı faaliyette bulunduğu belirlenen örgüt üyesi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda 9 yıl silahlı faaliyette bulunduğu belirlenen örgüt üyesi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü çalışmalarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, örgütün kırsal alanına katılarak dağ kadrosunda 9 yıl süreyle silahlı faaliyetlerde bulunan örgüt üyesinin, Bandırma'ya geldiği tespit edildi.

Bunun üzerine Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Örgüt üyesi, gece yarısı Polis Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla gizlendiği adreste gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.?

AA / Güncel

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