Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 34 yıl önce katledilen 27 kişi anıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyünde 34 yıl önce Pkk'lı teröristlerce katledilen 27 kişi mezarları başında anıldı.

Çevrimli köyünde terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da yapılan saldırıda yaşamını yitiren 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişi için köy mezarlığında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt, bu katliamları gerçekleştiren terör örgütünün güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildiğini, şehitlerin kanının yerde kalmadığını söyledi.

Karakurt, "Buradaki şehitlerin yanı sıra şehit öğretmen Aybüke Yalçın, şehit Teğmen Şafak Evran ve nice şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Şehitlerimizi asla unutmayacağız, hatıralarını yaşatacağız. Aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum." dedi.

Köy muhtarı İbrahim Özbey de 34 yıl önce yaşanan katliamı asla unutmayacaklarını belirterek, terör örgütünü lanetlediklerini söyledi.

Katliamda babasını kaybeden Emin Yıldız, yaşanan acıların ilk gün gibi olduğunu dile getirerek, "Bu acılarımızı hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadesini kullandı.

Programa katılan Tahir Kayran ise 34 yıl önce terör örgütünün gerçekleştirdiği bu katliamın ardından köylerini terk etmek zorunda kaldıklarını, Bursa'ya yerleştiklerini söyledi.

Anma programı için Bursa'dan geldiğini anlatan Kayran, terör örgütünü lanetlediğini belirtti.

Konuşmaların ardından şehitlerin mezarları ziyaret edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.

Programda, İlçe Müftüsü Kemal Benek de dua okudu.

Programa, Şırnak Vali Yardımcısı Ahmet Kavanoz, Güçlükonak Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hacı Güneşli, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Eroğlu ve Fındık Belde Belediye Başkanı Abdulselam İmre ile vatandaşlar katıldı.