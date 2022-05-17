PKK nedeniyle evlerine dönemeyen Sincarlı Ezidiler uluslararası toplumun ilgisizliğine tepkili - Haberler

Irak'ta terör örgütü Pkk'nın Sincar'daki varlığı nedeniyle evlerine dönemeyen ve Duhok'taki kamplarda zorlu yaşam mücadelesi veren Sincarlı Ezidiler, uluslararası kamuoyunun yaşadıkları sıkıntılara yönelik ilgisizliğine tepki gösterdi.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'a bağlı Sincar ilçesine saldırısı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalan Ezidiler 8 yıldır zorlu şartlarda kamplarda yaşıyor.

DEAŞ nedeniyle yıllar önce evlerini terk eden ancak Pkk'nın Sincar'daki varlığı nedeniyle yurtlarına dönemeyen Ezidiler, Pkk'nın ilçedeki varlığını sonlandıracak Sincar Anlaşması'nın uygulamaya konulmasını bekliyor.

Sincarlı Ezidiler, içinde bulundukları göçebe ve sığınmacı hayatına son verilmesi ve Sincar'daki PKK varlığının sona erdirilmesi konusunda uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunuyor.

"Sincar'a dönmek istiyoruz ancak gayrimeşru güçler (PKK) orada olduğu sürece dönemeyiz"

Duhok'taki Şarya Sığınmacı Kampı'nda kalan Sincar'ın Sinun nahiyesinden Emin Bahri İbrahim, son 7 yılda 2 defa Sincar'daki evini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

İbrahim, "2 hafta önce yeniden evimizi terk etmek zorunda kaldık. Kimse bize yardım etmiyor ve bir şey yapmıyor. Sincar'daki örgütler nedeniyle durum çok karışık." dedi.

Uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunan ve kendilerine yardım edilmesini isteyen İbrahim, şunları söyledi:

"2014'ten bu yana dünya kamuoyuna sesleniyoruz ancak sesimizi duyan olmuyor. Sincar'da şartların iyileşmesini ve yasa dışı grupların (PKK) şehrimizi terk etmesini bekliyoruz. Ancak bu şekilde dönebiliriz. Kamplarda yaşamak istemiyoruz. Çünkü buralarda sürekli yangın çıkıyor, çadırlar ve yataklarımız yanıyor. Buradaki kavurucu sıcaklar altında çok zor günler geçiriyoruz. Sincar'a dönmek istiyoruz ancak gayrimeşru güçler (PKK) orada olduğu sürece dönemeyiz."

"Dünyadaki süper güçler ve insan hakları kuruluşları bizim sorunlarımızla ilgilenmiyor"

Sincarlı Faysal Osman Reşo da Sincar'ın durumunun şu anki durumdan daha kötü olamayacağını ifade ederek, "Orada birbirinden farklı güçler var ve kimse bizi önemsemiyor." dedi.

Reşo, "Dünyadaki süper güçler ve insan hakları kuruluşları bizim sorunlarımızla ilgilenmiyor. Ezidiler çok zulme uğradı ve sahip çıkan olmadı. Uluslararası güçler ve Irak hükümeti bizimle bir kere bile ilgilenmedi." diye konuştu.

Senelerdir çadırlarda yaşadıklarını ve artık uyumaya korktuklarını söyleyen Reşo, şunları kaydetti:

"Dünya Ezidilerin sorunları karşısında kör numarası yapıyor. BM, insan hakları kuruluşları, Irak hükümeti ve diğer kurumlardan şikayetçiyiz. Bizim için bir çözüm bulsunlar artık. Halimiz bundan daha kötü olamaz. Irak parlamentosu da Ezidilerin sorunlarıyla ilgili özel bir oturum düzenlesin ve çözüm bulsunlar."

"Kimse bizim sorunlarımızı sahiplenip çözüm bulmuyor"

Ezidi Sami Hıdır, PKK ile Irak ordusu arasındaki çatışmalar nedeniyle ikinci defa ilçeyi terk eden Sincarlılardan.

Hıdır, "Önce 2014 yılında DEAŞ nedeniyle evimizi terk etmek zorunda kaldık. Şimdi de 1 ay önce PKK nedeniyle. Çatışmalar evimizin içinde oluyordu. Bu yasa dışı güçler Sincar'da olduğu sürece şartlar normalleşmez." dedi.

Dünya kamuoyunun ilgisizliğinden yakınan Hıdır, "Kimse bizim sorunlarımızı sahiplenip çözüm bulmuyor. Özellikle de uluslararası kuruluşlar çok ilgisiz." ifadelerini kullandı.

"PKK'lılar gelip evlerimizin içine saklanıyordu ve oradan ateş açıyorlardı"

Sincar'dan ikinci defa kaçmak zorunda kaldıkları ve kamplara yerleştiklerine dikkati çeken Zozan Ali ise Sincar'dayken evlerinden çıkmaya korktuklarını vurguladı.

Ali, "Canımızı zor kurtardık. Kimse çağrımıza kulak vermiyor. PKK'lılar gelip evlerimizin içine saklanıyordu ve oradan ateş açıyorlardı. Evlerimiz çatışma alanına dönüyordu." diye konuştu.

Öğrenci Alan Ziyad da ilkokula gittiğini ve Sincar'ı terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Ziyad, "Şimdi kamplarda yaşıyoruz ancak burada okul yok. Şimdi de sınav zamanı. Ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.

AA / Güncel