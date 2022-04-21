PKK mensuplarının diş tedavisini yapan sanığa 7,5 yıl hapis

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü Pkk'ya üye olduğu iddiasıyla tutuklanan diş hekimi Hüseyin Göven, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Göven cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla iletişim halinde olduğunu ve örgüte üye olduğunu belirtti.

Savcı, öldürülen PKK mensupları "Renas" kod adlı Veli Temirci ve "Meleti" kod adlı Volkan Bora'nın diş tedavilerini yaptığı tespit edilen Hüseyin Göven'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Göven ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2010 yılında karakola saldıran teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen "Piro Semsur" kod adlı terörist Rıza Güven'in ağabeyi olduğu ve soyadını değiştirdiği öğrenilen Hüseyin Göven, 15 Şubat'ta yakalanarak tutuklanmıştı.