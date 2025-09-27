Haberler

Dörtyol'da Jandarma Operasyonu: PKK'ya Ait Patlayıcılar Ele Geçirildi

Dörtyol'da Jandarma Operasyonu: PKK'ya Ait Patlayıcılar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda, PKK'lı teröristlerce geçmişte kullanıldığı tespit edilen bir mağarada mekanik fünye ve plastik patlayıcılar ele geçirildi. Operasyon, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde yapıldı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, PKK'lı teröristlerce geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen mağarada, mekanik fünye ve plastik patlayıcılar ele geçirildi.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yayla mevkiinde Şehit Jandarma Er Emrah Göçer operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde çeşitli miktarlarda mekanik fünye, plastik patlayıcı madde, patlayıcı madde ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı malzemelere el koyarak, konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 5 tutuklama

Mansur Yavaş'a kötü haber! Çok sayıda kişi tutuklandı
Trump-Erdoğan görüşmesi dünyada yankılandı! Yunan gazetelerinden dikkat çeken sözler

Görüşme dünyada yankılandı! Yunan gazetesi bakın ne yazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.