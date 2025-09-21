PKK'lı teröristlerin katlettiği yakınlarını, saldırının gerçekleştiği eve Türk bayrağı asarak andılar

Şırnak'ın Güneyce köyünün Berman mezrasında 38 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (64) ile yakınları, katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı astı.

?????Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısında yakınlarını kaybeden Güngör, katliamın yıl dönümünde babaevine akrabaları ile Türk bayrağı astı.

Köy meydanında kurulan çadırda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, İl Müftüsü Orhan Örnek hayatını kaybedenler için dua etti.

Güngör, olayın unutulmaması için her yıl burada etkinlik yapacaklarını aktararak, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Her yıl katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı asarak teröre olan tepkilerini göstereceklerini dile getiren Güngör, şöyle konuştu:

"Bu eylemi her yıl bayrak asarak gerçekleştiriyoruz. Her yıl onları burada lanetleyeceğiz. Biz yaşadıkça buraya geleceğiz. Çocuklarımıza vasiyet ediyoruz, biz ölsek bile onlar buraya gelip bu etkinliği gerçekleştirecek. Terörün yaptığı alçak katliamı herkese gösterecekler."

Bilal Güngör de toplanma amaçlarının hayatını kaybedenleri anmak ve teröre olan tepkilerini göstermek olduğunu anlatarak, "Amacımız, hainlerin gerçek yüzünü burada her yıl dile getirmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecini biz de destekliyoruz. Her zaman devletimizin yanındayız." diye konuştu.

Rahime Güngör ise saldırı sırasında 10 yaşında olduğunu ve saldırının ardından yetim kalan teyze çocuklarını sahiplendiğini söyledi.

"Bunu yapanları da lanetliyoruz. Bu katliamı asla unutmuyoruz. Çocuklarımıza da vasiyet ediyoruz. Bizden sonra onlar da gelsinler bu etkinliği yapsınlar. Onların gerçek yüzünü herkes görsün istiyoruz." diyen Güngör, katliamın yapıldığı evde bir anıt yapılmasını istedi.

Anma programına, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Şehit, Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkan Mehmet Güngör, Kumçatı ???????Belde Belediye Başkanı Cemal Demir, Kumçatı Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Hüseyin Önal ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

PKK'lı teröristlerin saldırısında aynı aileden Rıfat (80), Emine (70), Sait (35), Behiye (32), Narinç (35), Huhe (34), Hizne (33), Emine (20), Azime (15) Hülya (4), Abdulcebar (2) ve Sacide Güngör (2) katledilmiş, Fettah Güngör (6) ise ağır yaralanmıştı.???????