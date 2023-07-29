PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda gazi olan İsmet Eraslan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2018 yılında PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda gazi olan İsmet Eraslan, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi. Hakkari Şemdinli'de görev yaparken yaralanan Eraslan, MSB tarafından yapılan açıklamada kahramanlıkla anıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2018 yılında PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda gazi olan İsmet Eraslan, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Hakkari Şemdinli'de görev yaparken 2018 tarihinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırı sonucu yaralanarak gazi olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız, 29 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allahtan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verildi. - ANKARA