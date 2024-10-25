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PKK'lı Teröristlere Büyük Darbe: 7 Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Bakanlık, operasyonların kararlılıkla süreceğini duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" denildi.

PKK'lı Teröristlere Büyük Darbe: 7 Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: ANKA / Güncel

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