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PKK'lı Teröristlere Ait 73 Adet Havan Mühimmatı ve 1 Adet AK-47 Ele Geçirildi

PKK'lı Teröristlere Ait 73 Adet Havan Mühimmatı ve 1 Adet AK-47 Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK'lı teröristlere ait 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK'lı teröristlere ait 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 ele geçirildiğini duyurdu.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi. Mehmetçiklerimiz son olarak; 73 adet havan mühimmatı ve 1 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirdi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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