Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
PKK'lı Terörist İkna Çalışmaları Sonucu Teslim Oldu

PKK'lı Terörist İkna Çalışmaları Sonucu Teslim Oldu

Güncel Haberler

Hakkari Valiliği, bir PKK'lı teröristin, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Teröristin Türkiye'ye teslim edildiği ve gerekli adli işlemlere başlandığı belirtildi.

Hakkari Valiliği, bir PKK'lı teröristin, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK mensubu bir erkek şahsın yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'ye teslim olması sağlanmış, ilimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakkari Valiliği Türkiye PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title