PKK'lı Terörist İkna Çalışmaları Sonucu Teslim Oldu

Hakkari Valiliği, bir PKK'lı teröristin, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Teröristin Türkiye'ye teslim edildiği ve gerekli adli işlemlere başlandığı belirtildi.

Hakkari Valiliği, bir PKK'lı teröristin, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK mensubu bir erkek şahsın yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'ye teslim olması sağlanmış, ilimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır." denildi.