PKK'lı 5 terörist daha ikna sonucu teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, PKK'lı 5 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğu açıklandı. Teslim olan teröristlerin 2002- 2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirtildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Pkk'lı 5 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğu açıklandı.

Yapılan yazılı açıklamada; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Teslim olan teröristlerin 2002- 2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirtildi.Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan terörist sayısının 48'e yükseldiği bildirildi.