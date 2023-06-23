PKK'lı 4 Terörist Hudut Karakollarına Teslim Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı 4 teröristin Habur ve Silopi'deki Hudut Karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan PKK'lı 4 teröristin Habur ve Silopi'deki Hudut Karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK'lı terörist daha Habur ve Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.