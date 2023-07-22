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PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu etkisiz hale getirildi

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MİT, PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu 'Özgür Şoreş' kod adlı Özgür Alparslan'ı Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu 'Özgür Şoreş' kod adlı Özgür Alparslan'ı Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT, PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu 'Özgür Şoreş' kod adlı Özgür Alparslan'ı Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

ANKARA,(DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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