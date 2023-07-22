PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu etkisiz hale getirildi
Güncel Haberler
MİT, PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu 'Özgür Şoreş' kod adlı Özgür Alparslan'ı Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu 'Özgür Şoreş' kod adlı Özgür Alparslan'ı Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT, PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu 'Özgür Şoreş' kod adlı Özgür Alparslan'ı Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
ANKARA,(DHA)-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel