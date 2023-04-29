PKK/KCK ve FETÖ/PDY soruşturmalarında 54 gözaltı kararı

ANKARA'da PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalarda, 54 şüphelinin gözaltına alınması için Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından; PKK/KCK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik soruşturmalar yürütüldü. Etkin pişmanlık gösteren şüpheli ifadeleri ve teşhis beyanları doğrultusunda PKK/KCK terör örgütünün sözde 'ideolojik alan merkezi' yapılanmasında faaliyet yürüten 49 şüpheli saptandı. FETÖ/PDY'nin finansmanı için faaliyette bulunduğu yönünde haklarında ifadeler ve teşhisler bulunan 4 şirketin, örgüt mensubiyetleri nedeniyle kamu görevinden çıkarılmış veya cezaevinde bulunan örgüt üyelerine ve ailelerine, örgütün yurt dışından sağladığı paraları temin ettiği deşifre edildi. 3'ü şirketlerin sahibi, 2'si kurye 5 şüpheli tespit edildi. Toplam 54 şüphelinin gözaltına alınması amacıyla Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

PKK/KCK SORUŞTURMASINDA 20 GÖZALTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerince, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alanına yönelik soruşturma kapsamında; yaklaşık 1 yıl istihbari ve teknik takip çalışmaları yapıldı. Kandil'de askeri ve ideolojik eğitimler alan bir kısım örgüt mensubunun, KCK Türkiye yapılanmasına bağlı olarak sözde 'ideolojik alan merkezi' içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Operasyon hedefi şüphelerden; P.K., M.Y., H.Y. ve F.Y.'nin HDP ve DBP'nin yönetim ve üyeliklerinde bulunan isimler olduğu belirlendi. 49 şüpheliye yönelik, Ankara merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel delil ele geçirildi. FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA 4 GÖZALTI

FETÖ/PDY üyeliği nedeniyle 2022'de gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanan 3 kişinin beyanları doğrultusunda, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Örgütün bilişim yapılanmasında bulunan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan M.K.'nın organizesinde, darbe girişiminden sonra adli işlem gören veya işlem göreceklerini tahmin eden şirket sahiplerinin, deşifresi mümkün olmayan kişilere şirketlerini devrettiği ve yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkış yaptığı saptandı. Şirket sahiplerinin Amerika, Kanada, Almanya ve İrlanda'da kurdukları şirketlerden, Türkiye'de devrettikleri şirketlerle e-ticaret yaptıkları ve bu ticaretten yurda soktukları parayı, 'mağdur aileleri' olarak adlandırdıkları FETÖ/PDY iltisaklarından dolayı kamu görevinden çıkarılmış, adli işlem görmüş, örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunan örgüt üyeleri ve ailelerine dağıttığı deşifre edildi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin sonucunda analiz edilen 5 şüpheliye ve 4 şirkete yönelik Ankara merkezli 3 ilde ve 11 adreste operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda; 3 bin 700 Euro, 2 bin 600 dolar, 13 bin TL ile çok sayıda örgütsel not ile dijital materyale el konuldu. (DHA)