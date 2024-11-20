PKK/KCK Üyesi Firari Hükümlü Alaşehir'de Yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne üye olma suçundan 5 yıl 9 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Y'nin Alaşehir ilçesinde olduğunu tespit etti.

Evrenli Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, C.Y'yi sahte kimlikle yakaladı.

Hükümlünün geçmişte HDP Manisa İl Başkan Yardımcılığı yaptığı, 2014 yılından bu yana arandığı ve bir süre Irak'ın Erbil kentinde saklandığı belirtildi.

Hükümlünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.