PKK/KCK Üyesi Finansör Gözaltına Alındı

İstanbul'da PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmaktan tutuklu bulunan ve örgütle bağlantılı kişilere finansman sağladığı tespit edilen Sedat A. gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda şüphelinin evinde dijital materyaller ve örgüt tarafından propaganda amacıyla kullanılan renkli flama ele geçirildi.