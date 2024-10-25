PKK/KCK Teröristi Mardin'de Etkisiz Hale Getirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, gri kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütü mensubu Zafer Özcan Günay'ın Mardin'de gerçekleştirilen 'GÜRZ-21' operasyonunda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gri kategoride yer alan Zafer (Kod adlı) Özcan Günay isimli PKK/KCK terör örgütü mensubu terörist Mardin ili Savur kırsalında Jandarma ve Emniyet birimlerimizce yapılan ortak istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen "GÜRZ-21" operasyonunda silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.