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PKK/KCK Teröristi Mardin'de Etkisiz Hale Getirildi

PKK/KCK Teröristi Mardin'de Etkisiz Hale Getirildi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, gri kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütü mensubu Zafer Özcan Günay'ın Mardin'de gerçekleştirilen 'GÜRZ-21' operasyonunda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Gri kategoride yer alan Zafer (Kod adlı) Özcan Günay isimli PKK/KCK terör örgütü mensubu terörist Mardin ili Savur kırsalında Jandarma ve Emniyet birimlerimizce yapılan ortak istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen "GÜRZ-21" operasyonunda silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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