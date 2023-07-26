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PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI; FATIMA AL MUSA İLE VELAT JAMO BAŞAKŞEHİR'DE YAKALANDI

Güncel Haberler

İçişleri Bakanlığı: İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Fatıma Al Musa ile Velat Jamo İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekiplerimiz tarafından Başakşehir ilçesinde yakalanmıştır.

İçişleri Bakanlığı : İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Fatıma Al Musa ile Velat Jamo İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekiplerimiz tarafından Başakşehir ilçesinde yakalanmıştır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanlığı Başakşehir PKK Güncel Haberler

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