PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI; FATIMA AL MUSA İLE VELAT JAMO BAŞAKŞEHİR'DE YAKALANDI
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İçişleri Bakanlığı: İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Fatıma Al Musa ile Velat Jamo İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekiplerimiz tarafından Başakşehir ilçesinde yakalanmıştır.
İçişleri Bakanlığı : İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Fatıma Al Musa ile Velat Jamo İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekiplerimiz tarafından Başakşehir ilçesinde yakalanmıştır.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel