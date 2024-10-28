Üye Girişi
Haberler

PKK/KCK Soruşturmasında 19 Tutuklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında 38 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 19'u tutuklandı.

(İSTANBUL) - Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakın tehdit içeren şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 19'u tutuklandı, 19'u ise adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldı.

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakın tehdit içeren şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütünün; Yol kapama, yürüyüş, molotoflu eylem şeklinde korsan gösteri sokak eylemleri arayışında olan, ele geçirilen örgütsel arşiv niteliğindeki materyallere göre terör örgütünün kırsal alanında eğitim gördüğü ve kent alanına gönderildiği tespit edilen ve terör örgütü mensuplarına finansman sağladıkları belirlenen 38 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 38 kişiden, 13 ü adli kontrol istemiyle sevk edilmiş ve haklarında adli kontrol kararı verildi. Tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 25 şüpheliden 19'u tutuklanırken 6'sı hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

PKK/KCK Soruşturmasında 19 Tutuklama
Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Terör Kck PKK

Natanyahu için son yaklaşıyor mu? 'Tarihimizin en büyük felaketine sürükleyen kişi'

"Netanyahu tarihimizin en büyük felaketine sürüklüyor"

 Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yendi

Dev derbide zafer Cimbom'un

 Sonuçlar bir hayli düşündürücü! İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket
Eski eş dehşet saçtı! Otomobilde kurşun yağmuruna tutulan genç kadın, feci şekilde can verdi

Kurşun yağmuruna tutulan genç kadın, feci şekilde can verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaan Ayhan sakatlandı mı, kaç maç yok? 29 Ekim kargolar çalışıyor mu 2024? (Yurtiçi, MNG, Aras, PTT, ) Icardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray Beşiktaş)? 29 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Karadut final mi yapıyor neden final yapıyor? Karadut bitti mi? Pazartesi hangi diziler var? 26 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Galatasaray Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Güzel Aşklar Diyarı final mi yapıyor neden final yapıyor? Güzel Aşklar Diyarı bitti mi? John Wick 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran polis kim? Ballon d'Or neden Vinicius Junior'a verilmedi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.