PKK/KCK Propagandası Yapan Şüpheli Denizli'de Yakalandı

Denizli'de yapılan operasyonda, Nevruz programında PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, adli makamlarca işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

Katıldığı Nevruz programında PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasını yaptığının iddia edilen bir şüpheli, Denizli'de gözaltına alındı.

Denizli'de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede örgüte yönelik yapılan çalışmalarda, konuşmacı olarak katıldığı bir Nevruz etkinliğinde yaptığı konuşmasında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, Denizli'de düzenlenen operasyonla yakalandı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şüpheli hakkında, adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ