PKK/KCK Propagandası Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

TEKİRDAĞ Jandarma Komutanlığı tarafından sosyal medyadan terör örgütü PKKKCK propagandası yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Ö.G, Ö.O., B.B. ve B.D. adlı 4 şüphelinin sosyal medyadan terör propagandası yaptığı tespit edildi. Ekipler, şüphelilere yönelik Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu ve Saray ilçelerindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanıp, Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propaganda faaliyetlerine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.

Haber Mehmet YİRUNTEKİRDAĞ,