PKK/KCK Operasyonlarında 147 Şüpheli Yakalandı, 30'u Tutuklandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde PKK/KCK'ya yönelik "GÜRZ-37" operasyonlarında yakalanan 147 şüpheliden 30'unun tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 41 ilde PKK/KCK'ya yönelik 10 gündür devam eden "GÜRZ-37" operasyonlarında, 147 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerden, 30'unun tutuklandığını, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydetti.

Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonların, Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat'ta yürütüldüğünü kaydetti.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, "PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri", "terör örgütüne finans sağladıkları", "terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları" ve "sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları"nın tespit edildiğini kaydeden Ali Yerlikaya, operasyonlar sonucu, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini de ifade etti.