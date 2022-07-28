PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale... - Haberler

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PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale...

PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale...

PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

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