PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale...
PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
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PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel