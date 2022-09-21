PKK/KCK'nın sabotajcısı oldukları öne sürülen 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Erzincan'da 2 askeri araca bombalı saldırı ve bir tren rayına bomba yerleştirilmesi olayına karıştıkları iddia edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sabotajcılarından "turuncu" kategorideki Ahmet Herdem'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan'da 2 askeri araca bombalı saldırı ve bir tren rayına bomba yerleştirilmesi olayına karıştıkları iddia edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sabotajcılarından "turuncu" kategorideki Ahmet Herdem'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Yunanistan'a kaçmak istediği sırada yakalanan tutuklu sanık "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz ile sanık avukatları ve yakınları katıldı.

Pkk'nın sabotajcısı olan ve turuncu kategoride arananlar arasında bulunan tutuklu sanık "Baver-Çektar" kod adlı Ahmet Herdem ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Tutuksuz sanıklar E.T, C.Y. Ü.T. ve T.B. ise duruşmaya katılmadı.

Dava dosyasına giren yeni delilleri okuyan mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısına mütalaasını sordu.

Cumhuriyet savcısı ise dava dosyasına giren delilere ve alınan ifadeler kapsamında esas hakkında mütalaasını vereceğini söyledi.

Dava dosyasına toplanan delil ile kriminal raporların incelemelerinde ve sanıkların yaptıkları savunmalarda suçlarının sabit olduğunu belirten savcı, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak bomba kullanmak suretiyle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra 22'şer yıldan 44'er yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmalarını istedi.

Tutuklu sanıklar Herdem ve Düz, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Sanık avukatlarının da savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.