PKK/KCK'nın İsveç kadın yapılanması sorumlusu yakalandı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK/KCK'nın İsveç kadın yapılanması sorumlularından İsveç vatandaşı Zozan Baransson, yakalandı.

MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütüne yönelik ortak operasyon yürütüldü. Operasyonda, uzun süredir takip edilen PKK/KCK'nın İsveç kadın yapılanması sorumlularından Zozan Baransson, yakalandı. Zozan Baransson, yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi. PKK/KCK tarafından İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini protesto etmek amacıyla ülkede gerçekleştirilen eylemleri organize eden grupta yer alan Zozan Baransson, gözaltı sürecinde PKK/KCK ile olan ilişkisini ve örgüt için düzenlediği faaliyetleri inkar etti.