PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında faaliyet gösteren İran uyruklu terörist yakalandı

(İSTANBUL)- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sorumlu düzeyinde faaliyet gösteren İran uyruklu Mehnaz Omari'nin yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre; ortak operasyonda, Omari'nin, Finlandiya'da terör örgütü PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağladığı, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize ettiği belirtilen Omari'nin örgütün kontrolündeki haber portallarında 8 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan bir haberde, "Finlandiya'da gerçekleştirilen anma etkinliğinde konuşma yapan Doğu Kürdistan Özgür Kadın Topluluğu (Civaka Jinen Rojhelati Kürdistan, KJAR) sözcüsü Naze Viyan" olarak adının geçtiği anlaşıldı. Çeşitli sosyal medya hesaplarında örgütsel eylem ve etkinliklerde yer aldığına dair fotoğrafları da belirlenen Omari, 15 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Omarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.