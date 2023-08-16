PKK/KCK'nın basın ve arşiv sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'nın sözde basın ve arşiv sorumlusu 'Sidar Serhat' kod adlı Celal Birdal etkisiz hale getirildi. Birdal, Türk güvenlik güçlerine yönelik pek çok eylemin faili olarak aranıyordu.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla, PKK/KCK'nın sözde basın ve arşiv sorumlularından 'Sidar Serhat' kod adlı Celal Birdal, etkisiz hale getirildi.

Türk güvenlik güçlerine yönelik pek çok eylemin faili olarak aranan 'Sidar Serhat' kod adlı terörist Celal Birdal, MİT ajanlarının radarına girdi. PKK/KCK'nın sözde basın ve arşiv sorumlularından olduğunu öğrenilen teröristin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Saha ajanları, Celal Birdal'ı adım adım izledi. Teröristin bazı örgüt mensuplarını eylem için Türkiye'ye gitmeye özendirmek amacıyla görüştüğü belirlendi. MİT'in operasyonu ile Birdal, beraberindeki örgüt mensuplarıyla etkisiz hale getirdi.

Celal Birdal, Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik programında öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Daha sonra terör faaliyetlerini Suriye ve Irak'ta sürdürdü. Irak/Hakurk alanında ağır silah eğitimi aldı ve Irak/Zap alanına geçerek, lojistik faaliyetlerinde sorumlu seviye rol üstlendi.