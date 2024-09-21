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PKK/KCK'nın Avustralya Yapılanmasında Yer Alan Terörist İstanbul'da Yakalandı

PKK/KCK'nın Avustralya Yapılanmasında Yer Alan Terörist İstanbul'da Yakalandı
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MİT ve İstanbul polisinin düzenlediği ortak operasyon ile PKK/KCK'nın Avustralya yapılanmasında yer alan Çiğdem Aslan, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul polisinin ortak operasyonu ile PKK/KCK'nın Avustralya yapılanmasında yer alan Çiğdem Aslan, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

MİT, PKK/KCK adına Avustralya'da gerçekleştirilen terör eylemlerine aktif katılım sağlayan Çiğdem Arslan'ı takibe aldı. Terör örgütünün sözde yöneticileri ile irtibat halinde bulunan Aslan'ın, İstanbul Havalimanı üzerinden Avusturya'ya gideceği tespit edildi. MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyon sonucu terörist Çiğdem Aslan, İstanbul Havalimanı'nda yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen PKK/KCK'lı Çiğdem Aslan, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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