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PKK/KCK'nın Avustralya Yapılanmasında Aktif Rol Oynayan Çiğdem Aslan Yakalandı

PKK/KCK'nın Avustralya Yapılanmasında Aktif Rol Oynayan Çiğdem Aslan Yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, terör örgütü PKK/KCK'nın Avustralya yapılanmasında faaliyet gösteren Çiğdem Aslan yakalandı. Aslan, üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu ve Avustralya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gideceği bilgisi ile takip ediliyordu.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Avustralya yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Çiğdem Aslan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Avustralya'da bölücü terör örgütü adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif şekilde katıldığı tespit edilen Aslan, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu.

Üst düzey örgüt mensupları ile irtibatlı olan Aslan'ın İstanbul Havalimanı'ndan Avustralya'ya gideceği bilgisine ulaşıldı.

Çiğdem Aslan, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

PKK/KCK'lı Aslan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

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