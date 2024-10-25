PKK/KCK'lı Terörist Mardin'de Etkisiz Hale Getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride yer alan PKK/KCK'lı Zafer (Kod adlı) Özcan Günay isimli teröristin Mardin'in Savur kırsalında etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Gri kategoride yer alan Zafer (Kod adlı) Özcan Günay isimli PKK/KCK terör örgütü mensubu terörist, Mardin ili Savur kırsalında Jandarma ve Emniyet birimlerimizce yapılan ortak istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen 'GÜRZ-21' operasyonunda silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi" dedi.

Yerlikaya, açıklamasına şöyle devam etti:

"Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."