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PKK/KCK'lı Terörist Mardin'de Etkisiz Hale Getirildi

PKK/KCK'lı Terörist Mardin'de Etkisiz Hale Getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride yer alan PKK/KCK'lı terörist Zafer (Kod adlı) Özcan Günay'ın Mardin'in Savur kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonda Jandarma ve Emniyet birimleri birlikte çalıştı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride yer alan PKK/KCK'lı Zafer (Kod adlı) Özcan Günay isimli teröristin Mardin'in Savur kırsalında etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Gri kategoride yer alan Zafer (Kod adlı) Özcan Günay isimli PKK/KCK terör örgütü mensubu terörist, Mardin ili Savur kırsalında Jandarma ve Emniyet birimlerimizce yapılan ortak istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen 'GÜRZ-21' operasyonunda silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi" dedi.

Yerlikaya, açıklamasına şöyle devam etti:

"Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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