PKK/KCK'lı Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Türkiye'ye getirildi - Haberler

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PKK/KCK'lı Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Türkiye'ye getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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PKK/KCK'lı Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Türkiye'ye getirildi

TERÖR örgütü PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ikna çalışmaları sonucu Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi.

TERÖR örgütü PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ikna çalışmaları sonucu Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi.

Hakkari Şemdinli'de PKK/KCK iş birlikçisi olarak faaliyet gösteren Abdulkerim Yılmaz hakkında, 2015 yılında Derecik'ten 4 terör örgütü mensubunu aracıyla Şemdinli'ye getirdiği gerekçesiyle 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan arama kaydı çıkarıldı. Arama kararı sonrası yasa dışı olarak Irak'a geçen ve 2015'ten bu yana Irak'ın kuzeyinde kaçak yaşayan terör örgütü üyesi Abdulkerim Yılmaz, MİT'in ikna çalışması sonucu Türkiye'ye getirildi.


PKK/KCK'lı Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Türkiye'ye getirildi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Abdulkerim Yılmaz, Türkiye, Irak, PKK, Güncel, Haberler

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