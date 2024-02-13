PKK/KCK Gençlik Yapılanması ve Araç Kundaklama Faaliyetlerini Organize Eden 7 Şüpheli Yakalandı

PKK/ KCK gençlik yapılanması ve araç kundaklama faaliyetlerini organize ettikleri iddia edilen 7 şüpheli İstanbul merkezli operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması olan DGH içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 2 şüpheli ile PKK/KCK terör örgütü içerisinde araç kundaklama faaliyetlerini organize eden 5 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Savcılığın talimatı üzerine düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.