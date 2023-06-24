PKK/KCK'dan aranması olan şüpheli Tekirdağ'da yakalandı

PKK/KCK'dan aranması olan şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ - PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranma kaydı bulunan Ö.T. İstanbul Esenler ilçesinde yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri akabinde çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

PKK/KCK terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda; Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında şehir merkezlerinde ve metropollerde şiddet eylemlerini gerçekleştiren, kırsala eleman teminini sağlayan, örgütlenme olarak KCK/Türkiye örgütlenme sistematiği içerisinde 'Komalen Ciwan çatı gençlik örgütlenmesine bağlı DGH-Devrimci Gençlik Hareketi' içerisinde Tekirdağ'daki DGH'ı örgütleyen bunun yanında 'Kadro örgüt mensubu olduğu değerlendirilen PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranma kaydı bulunan Ö.T. İstanbul Esenler ilçesinde yakalandı.

HDP Genel Merkez Parti Meclis Üyesi olduğu öne sürülen şüpheli Ö.T. İsimli hakkında Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri akabinde çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.