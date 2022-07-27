PKK Irak'ta son bir yılda çok sayıda sivili ve güvenlik gücünü hedef aldı

Terör örgütü Pkk'nın Irak'ta sadece son bir yılda düzenlediği terör eylemlerinde çok sayıda sivil ve güvenlik gücü hayatını kaybetti ve yaralandı.

Pkk'nın Irak'taki varlığı nedeniyle yüzlerce köy boşaltılırken, evlerine dönemeyen binlerce Sincarlı Ezidi de zorlu kamp koşullarında hayatlarına devam ediyor.

Saldırı ve yola döşediği mayınlarla çok sayıda güvenlik gücünü hedef alan Pkk'nın, son bir yıldaki terör eylemlerinde aralarında çocuk ve turistlerin de olduğu sivilleri de hedef alması dikkati çekti.

AA muhabirleri terör örgütü Pkk'nın Irak'ta son dönemde gerçekleştirdiği eylemleri derledi.

Pkk'nın son bir yıldaki terör eylemleri

Duhok'un Amedi ilçesinde, 5 Haziran 2021'de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Özel Zerevani Birliklerine bağlı 5 Peşmerge, terör örgütü Pkk'nın döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti.

IKBY Güvenlik Konseyi, 17 Nisan 2022'de yaptığı açıklamada, Duhok'ta Pkk'lı teröristler üzerinde 1 ton patlayıcı madde ele geçirildiğini duyurdu.

Pkk, 19 Nisan'da Musul'un Sincar ilçesinde Irak ordu güçlerine saldırdı, olayda 5 asker yaralandı.

4 Mayıs 2022'de PKK tarafından Duhok'un Amedi ilçesinde yola döşenen 200 kilogram patlayıcı maddenin imha edildiği açıklandı.

Duhok'un Şeyhan ilçesine bağlı Etruş nahiyesinde, 7 Mayıs'ta PKK'nın döşediği mayının patlaması sonucu 8 çocuk babası 45 yaşındaki Hurşid Musa'nın bacağı koptu.

IKBY Güvenlik Konseyi 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, saldırı hazırlığındaki bir grup PKK'lı teröristin yakalandığını ve çok sayıda mühimmata el konulduğunu açıkladı.

Yakalanan PKK'lı teröristlerin IKBY'de bombalı eylemler düzenleme hazırlığında olduğu bildirildi.

PKK, 24 Mayıs'ta da Duhok'ta bir televizyon kanalına ait uydu merkezine bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda kanalın yayın cihazları kullanılmaz hale geldi.

Duhok'un Amedi ilçesinin Bamerni nahiyesinde 26 Mayıs'ta PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

PKK, 27 Mayıs'ta da Amedi'ye bağlı Kani Masi nahiyesinde Peşmerge güçlerine saldırdı, olayda 1 Peşmerge yaralandı.

5 Haziran'da Kani Masi nahiyesinde PKK'nın döşediği bombanın patlaması sonucu Danimarkalı bir bisikletçi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Aynı gün Sincar'a bağlı Giruzeyr nahiyesinde bir Peşmerge'nin evine baskın yapan terör örgütü PKK, ailesinin gözleri önünde kaçırdığı Peşmerge'yi bilinmeyen bir yere götürdü.

PKK, 9 Haziran'da da Kani Masi'de Peşmerge güçlerine saldırdı, olayda can kaybı olmadı.

15 Haziran'da ise Musul'un Sincar ilçesine bağlı Sinun nahiyesinde terör örgütünün kendilerine karşı gösteri düzenleyen halka ateş açması sonucu yaralananlar oldu.

Duhok'un Zaho ilçesinde 20 Temmuz'da bir dere kenarına yapılan saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.

Saldırının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da sivillerin hayatını kaybettiği saldırı kınandı. Açıklamada, Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğu belirtilerek, "Terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Binlerce Ezidi PKK'nın Sincar'daki varlığı nedeniyle evlerine dönemiyor

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Sincar'a saldırısı sonrası Ezidilerin çoğu evlerini terk ederek başta IKBY olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine kaçmak zorunda kaldı. Terör mağduru Ezidilerin bir bölümü de Türkiye'ye geçti.

PKK ise Sincar'da kaçırdığı Ezidi çocukları kamplarda zorla silah altına alırken, Ezidiler de PKK tarafından kaçırılan çocuklarının serbest bırakılması için farklı aralıklarla eylemler gerçekleştirdi.

Ezidiler ve IKBY'li yetkililer, her fırsatta PKK'nın Sincar'ın yeniden inşası ve halkın evlerine dönmesinin önünde engel teşkil ettiğini belirtiyor.

Terör örgütü PKK'nın ilçedeki varlığı nedeniyle Ezidiler, mayıs ayında PKK ve Irak ordusu arasındaki çatışmalar sonrası bir kez daha Sincar'ı terk etmek zorunda kaldı.

Irak Parlamentosundan Kürdistan Demokrat Partili (KDP) Ezidi Milletvekili Viyan Dehil, yaptığı açıklamada, Sincar'da 4 binden fazla sivilin yerinden edildiğini söylemişti.

IKBY Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Hüseyin Kelari de 3 Mayıs'ta Duhok'ta düzenlediği basın toplantısında, Sincar'daki çatışmalar nedeniyle 701 ailenin evlerini terk ettiğini aktarmıştı.

Duhok Göç ve Göçebeler ve Krizle Mücadele Merkezi İl Müdürü Dayan Cafer ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 325 bin Ezidi'nin Sincar'daki evlerine dönemediğini söyledi.

Köy işgalleri

Duhok İl Meclisi Başkanı, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, PKK nedeniyle vilayet sınırlarında 380 köyün boşaltıldığını ve birçok köyün de boşaltılmak üzere olduğunu ifade etti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, PKK nedeniyle yüzlerce yeniden inşa edilemediğini belirterek, bölgede PKK varlığına müsamaha göstermeyeceklerini söylemişti.

"PKK maalesef IKBY yetkililerinin iyi niyetinden yararlandı." diyen Barzani, terör örgütünün bölgede dağları, hatta yerleşim alanlarını işgal ettiğini ve bu nedenle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini dile getirmişti.