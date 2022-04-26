PKK ile iltisaklı kişileri sahte pasaportla yurtdışına gönderdiği iddia edilen sanıklar hakim karşısında

PKK/KCK silahlı terör örgütüyle bağlantılı olanların da aralarında bulunduğu kişilere sahte pasaport düzenleyerek para karşılığında yurtdışına gönderdikleri iddia edilen ve 8 yıla kadar hapisleri istenen 9 sanık hakim karşısına çıktı.

Avrupa ülkelerine gitmek için uygun şartları sağlamayan ve PKK/KCK silahlı terör örgütüyle bağlantılı olan kişilerin de aralarında bulunduğu kişilere sahte pasaport temin ederek yurtdışına çıkışlarını sağladıkları iddia edilen 9 sanığın 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı. İstanbul 17.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

"BU ŞAHISLAR ALINMADIĞI İÇİN BENİM UÇAKTAN İNEREK UÇUŞUMU İPTAL ETTİRDİĞİM İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR"

Duruşmada savunma yapan sanık Ekrem Kavak, kimsenin yurt dışına çıkışına aracılık etmediğini söyleyerek, "Panama üzerinden Küba'ya tedavim için gidecektim, daha önceden tanıdığım bu şahıslarla tesadüfen karşılaştım. Yurt dışına çıkışlarında herhangi bir katkım yoktur. Ben ve bu şahıslar uçağa alınmadık. İddianamede belirtildiği gibi bu şahıslar alınmadığı için benim uçaktan inerek uçuşumu iptal ettirdiğim iddiası doğru değildir" dedi. Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Alınan savunmaların ardından mahkeme, 3 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Sabri Kavak'ın Irak'ta bulunan PKK/KCK sözde istihbarat yapılanması sorumluları ile irtibatlı olduğu, örgüt mensuplarını illegal yollardan yurtdışına çıkışını koordine ettiği ve sahte pasaport temin ederek Fas üzerinden İspanya'ya göçmen kaçakçılığı ile şahısların sınır hattına kadar taşınması faaliyetini yürüttüğü ve şüpheli Murat Akbaş'ın da bu faaliyetler içerisinde yer aldığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 6 eyleminin bulunduğu, şüpheli Sabri Kavak'ın maddi menfaat karşılığında illegal yollar yurtdışına çıkarılan İbrahim Tezdönen'in kendi adına olan pasaportunun kabını yeşile renge çevirerek Hususi Pasaport izlemi verdiği, bu pasaporta Cezayir'e girişi sırasında kullanılmak üzere sahte çıkış mührünü bastırdığı, Tezdönen'in çıkışından itibaren illegal geçişi için yönlendirdiği, birlikte hareket ettiği şüpheli Fatima Baarami ve Ekrem Kavak ile Cezayir'den Fransa'ya illegal gidişini organize ettiği belirtildi. Şüpheli İsa Aslan'ın şüpheli Sabri Kavak ile birlikte hareket ettiğinin anlatıldığı iddianamede, illegal olarak yurtdışına çıkartılacak olan yolcuların İsa Aslan'dan alındığı, bu yolla illegal çıkış sırasında ucuz bilet alınarak maliyetin düşürüldüğü kaydedildi.

Şüphelilerin doğrudan doğruya maddi menfaat elde etmek amacıyla birlikte hakaret ettiğinin belirtildiği iddianamede, yurtdışına çıkarılan kişilerin Avrupa ülkelerine gitmek için gerekli şartları taşımayan Türk vatandaşları, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile irtibatlı olan ya da hakkında arama kararı bulunan kişiler olduğu belirtildi. İddianamede, şüphelilerin Türkiye'den başlayan hazırlık sürecinde illegal geçişleri için kullanılacak olan ikinci pasaportları temin ederek, bu pasaportlar üzerinde değişiklikler yaptıkları, yolcuların hedefte bulunan ülkelere gitmek için yasal çıkış yaptıkları, ilk gidilen ülkelerde şüpheli şahısların birlikte hareket ettikleri ve işbirlikçileri sayesinde havalimanındaki kontrollerden kolaylıkla geçtikleri aktarıldı.

İddianamede, 2019 yılından bu yana resmi bir kurumda kaydının bulunmadığı ve bu nedenlerle yurtdışına illegal olarak çıkarıldığının değerlendirildiği belirtildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede şüphelilerin, yolcuları Türkiye'den çıkışından hedefte bulunan ülkeye geçişine kadar yönlendirdikleri, yasal olmayan yollardan gönderilmesi için kişi başı 5 bin ile 6 bin Euro gibi yüksek meblağlarda paralar talep ettikleri, şüphelilerin birbirleri ile irtibatlı ve koordineli şekilde 'göçmen kaçakçılığı' suçunu işlediklerinin deliller doğrultusunda anlaşıldığı kaydedildi.

Hazırlanan İddianamede, 9 şüphelinin 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(Sema Demir /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel