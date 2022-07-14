PKK hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı Adıyaman'da terör örgütü PKK üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Adıyaman'da terör örgütü PKK üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün evinde saklandığını belirledi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, P.B'yi gözaltına aldı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. AA / Orhan Pehlül - Güncel Emniyet Müdürlüğü Adıyaman PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› PKK hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.