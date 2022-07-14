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PKK hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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PKK hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün evinde saklandığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, P.B'yi gözaltına aldı.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adıyaman PKK Güncel Haberler

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